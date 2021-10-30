Вашингтон критикует Москву за то, что она препятствует появлению военных баз США в странах Центральной Азии

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30 октября 2021, 13:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Америка рассматривает Узбекистан, как наиболее вероятное место размещение своих военных баз для проведения своих операций на территории Афганистана. Об этом пишет интернет-портал Eurasianet. Россия всячески препятствует военному присутствию США в Ценральноазитском регионе и на то, есть основания. Москва отдаёт себе отчёт в том, что США развернут в Центральной Азии антироссийскую деятельность. Как это они делают везде, куда проникают. Пример – Прибалтика, Восточная Европа, Украина, Молдавия, Закавказье и т.д.

Американские политики и СМИ критикуют Россию за то, что она всячески препятствует размещению войск США в странах Центральной Азии, граничащих с Афганистаном. Особым нападкам подвергается деятельность в этом направлении российского МИДа. Как всегда американские политики и СМИ подают информацию в выгодном им свете, которая вывернута так, что практически не соответствует действительности в том плане, что страны соседи Афганистана желают помочь Америке в борьбе с терроризмом, а Россия этому всячески препятствует.

На самом деле из всего списка государств, где возможно размещение военных баз США, (а это по мнению Eurasianet: Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также Китай, Иран и Пакистан) принять американских военных может только не попавшая в этот перечень Индия. Однако её северные территории, оспариваемые Пакистаном, находятся в непосредственной близости от афганских земель и формально Индия имеет общую границу с Афганистаном, правда она её не контролирует.

Что касается стран, попавших в список издания Eurasianet. Начнём с того, что данный перечень составлялся без оценки реалий, просто по принципу – «эти страны граничат с Афганистаном». Например, в кошмарном сне не может привидится, что Иран или Китай позволят американцам разместить войска на их земле. То же в большей степени касается и Пакистана, которому надоело, что спецслужбы США управлялись на его территории как у себя дома, поэтому Исламабад указал янкам на дверь и теперь тесно сотрудничает с Китаем.

Из стран Центральной Азии (ЦА) на сделку с США могут пойти практически все: Таджикистан, откровенно враждующий с талибами (запрещены в РФ); Узбекистан и Туркмения, формально взявшие курс на сотрудничество с новыми властями в Афганистане; а также Киргизия и Казахстан несмотря на то, что их территории имеют значительное удаление от Афганистана, США не сбрасывают эти государства со счетов. Однако давление со стороны Москвы удерживают Нурсултан, Душанбе и Бишкек от этого опрометчивого шага. Ашхабад ориентируется на сотрудничество с Ираном и с неохотой выслушивает предложения США, которые жёстко критикуют нынешние власти Туркмении. Узбекскому правительству также не очень хочется видеть на своей земле американцев, памятуя о том, как хамски эти гости ведут себя по отношению к хозяевам, у них перед глазами пример Пакистана.

К тому же, США любят мутить воду в тех регионах, где они обозначают своё военное присутствие, в такой обстановке им легче «ловить рыбку». Вслед за военными базами США с страны ЦА придут спецслужбы. И поскольку этот регион находится в подбрюшье России, ничего хорошего от этого не будет. Стоит не забывать, что формированию и развитию «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в РФ) способствовало именно разведсообщество Америки. Деятельность спецслужб США в ЦА однозначно будет разрушительной. Штатам выгоден хаос в этом регионе. Они будут его провоцировать и вскармливать в надежде, что, резвившись он перекинется на территорию России. Тем более, что с многими странами ЦА у РФ нет таможенного и визового барьера, а граница России и Казахстана (читай – с регионом ЦА) имеет протяжённость почти 7600-км.

МО РФ было бы не комфортно если бы ВВС США вернулись в Киргизию, в данной стране размещено три российских военных формирования, имеющих стратегическую важность. То же касается Таджикистана, в котором в нескольких пунктах дислокации находится 201-я армейская база ВС РФ, а также КНР здесь имеет свои опорные пункты.

Кроме того, Москва оказывает помощь Узбекистану в военном строительстве и призывает власти этой станы вернуться в состав ОДКБ.

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