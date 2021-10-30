Более 80 кораблей и судов ВМФ РФ демонстрируют Андреевский флаг в различных районах Мирового океана

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30 октября 2021, 12:56

Фото: Соцсети

30 октября отмечаются День моряка-надводника и День основания Российского Регулярного Флота. В связи с этим главком ВМФ России адмирал Николай Евменов своих подчинённых и пожелал им «семь футов под килем». Его телеграмма была направлена в адрес командований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес экипажей более 80 кораблей и судов, выполняющих в настоящее время задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ). Сейчас по числу надводных кораблей ВМФ РФ занимает второе место в мире и уступает в этой статистике только ВМС Китая.

ДИМК МО РФ опубликовал поздравительную телеграмму главкома ВМФ РФ: «30 октября в нашей стране отмечается знаменательная дата — День основания Российского Флота – День моряка-надводника.

Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

325-летняя история отечественного Военно-Морского Флота неотделима от героической истории нашего государства. Датой создания российского регулярного флота принято считать 1696 год — 20 октября по представлению Петра I состоялось решение Боярской Думы: «морским судам быть…».

На начальном этапе строительства флота не всё шло гладко. Однако сам Пётр I неоднократно подчёркивал: «ежели не делать плохого начала, то и доброго конца нельзя дождаться»… Результат не заставил себя долго ждать — уже вскоре флот российский навечно вписал на скрижали ратной летописи Отечества победы при Гангуте (1714 г.), Эзеле (1719 г.), Гренгаме (1720 г.).

Флот стал важным инструментом внешней политики России, способствовал развитию экономики и росту международного авторитета страны.

Право считаться великой морской державой завоевано поколениями наших соотечественников, чьи мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и её Военно-Морскому Флоту. Сегодня российские военные моряки бдительно несут вахту по охране морских рубежей Родины и, как прежде, готовы к любым штормовым предупреждениям. В данный момент задачу военно-морского присутствия выполняют более 80 кораблей, судов ВМФ России, экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях.

Современный Военно-Морской Флот России является ракетно-ядерным и океанским. Он способен решать задачи любой сложности на высоком уровне эффективности во всех широтах Мирового океана.

ВМФ России активно обновляется. В состав Военно-Морского Флота поступают новейшие корабли и подводные лодки, оснащенные оружием, не имеющим аналогов в мире. В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что говорит об огромном внимании к Военно-Морскому Флоту.

Новые поколения российских военных моряков совершают беспримерные арктические и антарктические экспедиции, продолжая эстафету, которая была начата более трех веков назад. Военные моряки показывают качества настоящих профессионалов в ходе межвидовых, общефлотских и международных учений, осваивают новые образцы техники и вооружения и неукоснительно чтут славные флотские традиции.

Хочу поблагодарить всех, посвятивших свою жизнь Военно-Морскому Флоту, за верную службу Отечеству, за сплоченность и солидарность, за глубокие чувства правды, чести, справедливости, за готовность выполнить свой долг. Особая признательность — нашим близким за их понимание, любовь и поддержку, так необходимые в нашей непростой профессии. Все вместе мы и есть Военно-Морской Флот!

Желаю всем здоровья, удачи и обязательно стремительного движения вперед — к познанию, открытиям, к новым достижениям!

Семь футов под килем!».

Сейчас по числу надводных кораблей ВМФ РФ занимает второе место в мире и уступает в этой статистике только ВМС Китая. В начале этого года открытые источники сообщали: что ВМС Китая насчитывали 406 вымпелов; ВМФ России - 278, США и Индии по 202.

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