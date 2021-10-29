Польша тратит деньги на покупку американских танков исходя из политических мотивов, но никак не военных

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29 октября 2021, 19:06

Фото: Соцсети

Бывший начальник Генерального штаба польской армии генерал Мечислав Гоголь заявил в пятницу, что закупка Польшей 250 танков Abrams у США была продиктована политической, а не оперативной целесообразностью. Об этом сообщает агентство «Спутник».

Польша рассчитывает получить 250 танков модели M1A2 Abrams SEPv3 в 2022 году. Из слов министра обороны Польши Мариуша Блащака известно, что эти танки будут размещены на восточной границе страны.

По этому поводу Гокул дал пояснение: «Почему мы покупаем 250 танков, а не 500? неужели вы думаете, что мы хотим уравнять военный потенциал с Российской Федерацией, у которой, насколько мне известно, более 20 000 танков? Мы никогда не будем равны нам не нужно и пытаться сделать это своими силами… Вопрос в том, закупаем ли мы подходящее оружие? В нынешней ситуации мы должны, прежде всего, обеспечить эшелонированную противовоздушную оборону. А у нас этого нет». Он также добавил, что две батареи «Патриот», которые Польша рассчитывает получить из Штатов к концу этого года, но они «не способны защитить даже Варшаву, а что уж говорить о большом скоплении войск».

Гокул резюмировал свою мысль: «Это не срочная оперативная необходимость, а срочная политическая необходимость».

Эта политическая необходимость обойдётся Варшаве в кругленькую сумму, достигающую 3 млдр долл. В результате Польша получит снятые с хранения старые слегка модернизированные танки, поскольку производство новых в США идёт в минимальных количествах и только для нужд собственной Армии.

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