Американские военные продемонстрируют 300-киловатный лазер

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29 октября 2021, 18:39

Фото: Соцсети

Армия США планирует продемонстрировать в следующем году новое мощное лазерное оружие мощностью 300 киловатт. General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) и Boeing создают устройство размером с транспортный контейнер, устанавливаемое на большегрузный грузовик. Об этом сообщает американский информационные интернет-портал NewScientist.

Президент GA-EMS Скотт Форни заявил: «Мощное и компактное лазерное оружие… будет производить более смертоносную мощность, чем все, что используется на сегодняшний день».

Обычно такое оружие основано на нескольких промышленных волоконных лазерах, выход которых объединен в единый луч. В новом оружии вместо этого используются лазерные диски, соединенные последовательно. Их ранее было трудно использовать из-за сброса тепла и проблем с качеством луча, но GA-EMS заявляет, что последовательное соединение решает эти проблемы и устраняет необходимость комбинировать лучи от нескольких волоконных лазеров.

Новый лазер является частью проекта армии США по разработке защитных лазеров, которые могут уничтожать различные цели. В прошлом году он продемонстрировал 10-киловаттный лазер, поражающий малые минометные снаряды.

Джастин Бронк из британского аналитического центра по вопросам безопасности Royal United Services Institute говорит, что более мощный лазер может поражать более крупные цели, а также - несколько целей. На этот раз речь идёт о баллистических и крылатых ракетах, а также о дронах, самолетах и вертолетах.

«Военное обозрение» в своей прошлогодней публикации сообщило, что выходная мощность российских лазерных установок «Пересвет» в настоящее время находится в диапазоне от 10 до 100 киловатт, но в перспективе она может быть увеличена до 300-500 киловатт.

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