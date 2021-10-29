Джон Хайтен считает, что ВС Китая выходят на первое место в мире

Аргументы Недели → Армия 13+

29 октября 2021, 13:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Китай может опередить США и Россию, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Джон Хайтен, выступая на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на американские СМИ.

В частности, Хайтен заявил: «Называть Китай растущей угрозой - полезный термин, потому что темпы, с которыми движется Китай, ошеломляют…Судя по темпам, с которыми они движутся, и траектории, по которой они движутся, они превзойдут Россию и Соединенные Штаты, если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить. Это произойдет. Поэтому я думаю, что мы должны что-то сделать… О чем вам нужно беспокоиться, так это о том, что за последние пять лет или, может быть, больше США провели девять испытаний гиперзвуковых ракет, и в то же время китайцы провели сотни».

Эксперты считают, что американским военным надо было озаботиться стремительным развитием китайских Вооружённые сил еще десять лет тому назад. Сейчас в КНР не просто ведутся испытания гиперзвукового оружия, оно уже стоит на вооружении НОАК. В то время, как Америка в этой теме попросту топчется на месте. Кстати, и Россия в гиперзвуке безнадёжно обогнала США.

Опять же если говорить о Вооружённых силах Поднебесной, то их развитие действительно набрало стремительные темпы. Особенно это заметно в строительство Военно-морских и Космических сил НОАК. Китайский флот уже давно обогнал ВМС США по количеству боевых надводных кораблей. По данным, датируемым началом этого года ВМС Китая насчитывали 406 вымпелов; ВМФ России - 278, США и Индии по 202. В космической программе КНР оставили позади и Америку, и Россию, в развитии лунной и марсианской программ, в наращивании спутниковой группировки на околоземной орбите, а также в строительстве собственной орбитальной станции.

Мощь ракетных войск НОАК, пожалуй, также превосходит российские и американские возможности. Более того в строительстве сухопутных сил Китай вырывается на передовые позиции. Единственно, на что остаётся уповать другим военным мировым лидерам, так это на отсутствие у НОАК военного опыта с массовым применением сил и средств. Что касается ядерного арсенала. Договор СНВ3 ограничивает возможности РФ и США иметь под рукой не более 1500 боеголовок. Пекин такими обязательствами не связан. По данным на конец прошлого года он уже обзавёлся более чем 1000 ядерных боеголовок, а актуальное состояние его ядерного арсенала не известно. Возможно, Китай уже вырвался и в этом виде вооружений вперёд.

Правда Хайтен в этом плане пребывает в благостном неведении, полагая, что у Китая боеголовок примерно 20 % от российского ядерного арсенала. Единственно на что пока могут рассчитывать американцы так на свое преимущество в числе боевых и военно-транспортных летательных аппаратов. В начале сего года статистика была такова: в ВВС США их насчитывалось 14 141; у России - 4682 и у Китая - 3587.

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