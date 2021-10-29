Зенитчики трёх военных округов применили новейшие ЗРС против космического и воздушного нападения условного противника

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29 октября 2021, 13:09

Фото: Минобороны РФ

На полигоне Капустин Яр, в Астраханской подразделения зенитно-ракетных соединений и войсковых частей (которые проходят перевооружение и переподготовку на новейшие ЗРК) в учебном центре боевого применения войсковых средств ПВО, состоялись крупные учения по противовоздушной обороне с боевыми пусками зенитных ракетных систем дальнего и зенитных ракетных комплексов среднего и ближнего действия. Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

На полигоне Капустин Яр была сосредоточена глубокоэшелонированная группировка войсковой ПВО из подразделений пяти зенитных ракетных соединений и войсковых частей Южного, Западного и Восточного военных округов, вооруженных новыми зенитными ракетными системами и комплексами С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2».

По замыслу учений они отразили массированные удары баллистических и крылатых ракет, авиации, а также атаку «роя» беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В качестве целей использовались специальные применялись высокоскоростные ракеты-мишени – аналоги баллистических и аэродинамических воздушных объектов, а также универсальный комплекс «Адьютант», который имитирует различные средства воздушного нападения от вертолётов до крылатых ракет.

В ходе манёвров зенитно-ракетные дивизионы, совершили марш с выходом в районы сосредоточения, заняли огневые позиции, отработали задачи по своевременному по поиску, обнаружению и отражению воздушных ударов условного противника в сложной оперативной обстановке, когда неприятель массированно применил системы РЭБ для постановки радиоэлектронных помех высокой интенсивности.

В первом эшелоне боевую задачу выполняли дивизионы зенитных ракетных систем большой дальности С-300В4. Они отразили удар аэробаллистических ракет, произведя боевые пуски по космическим целям, находившимся на высотах более 150 км.

Второй и третий эшелоны группировки ПВО, состоящий из дивизионов комплексов войсковой ПВО средней дальности «Бук-М3» и дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2», выполнили боевые пуски ракет, отразив атаку крылатых ракет условного противника, летевших на предельно малых высотах.

ДИМК МО РФ уточняет: «Также боевые расчеты ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2» поражали высокоскоростные групповые цели, имитирующие налет авиации на дальности от 10 до 40 км. Дивизионы зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2» выполнили боевые пуски по групповым воздушным целям, имитирующим налёт «роя» беспилотных летательных аппаратов условного противника на дальности до 15 км. На крайнем рубеже противовоздушной обороны были задействованы боевые машины «Тайфун-ПВО», расчёты которых с помощью ПЗРК «Верба» обеспечили перехват и уничтожение оставшихся средств воздушного нападения условного противника на дальности до 6 тыс. метров и высоте 3,5 тыс. метров. Всего в ходе учения зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 метров до 35 км, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 км».

В практической части учений по обеспечению эшелонированной противовоздушной обороне было задействовано более 1000 военнослужащих и около 300 единиц вооружения и военной техники.

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