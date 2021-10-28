Лукашенко в ответ на продвижение польских войск к границам СГ: Мы будем действовать жёстко

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28 октября 2021, 16:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Президент Белоруссии обвинил Запад в продвижения своих войск к границам Союзного государства (СГ) под разными предлогами. Он указал, что Белоруссии есть чем ответить. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на БелТА.

Александр Лукашенко заявил: «С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай - границам Союзного государства…Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны».

Варшава сосредоточила около 10 тыс. солдат из 16-й, 18-й и 12-й дивизий на границе с Белоруссией, под предлогом борьбы с незаконной эмиграцией, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию появившуюся в Twitter. В действительности, такой предлог иначе, как смехотворным не назовёшь. Более того, РИА новости сообщает, что на границу с Белоруссией в приграничный город Бяла-Подляска перебрасываются танки Leopard подразделений 10-й бронекавалерийской бригады польской армии. Плюс к этому, на литовско-белорусской границе сосредотачиваются американские танки «Абрамс» (Abrams) и немецкие «Леопарды» (Leopard).

Какими силами сама Беларусь может встретить неприятеля? На западном и северо-западном направлениях дислоцируются три механизированных и одна артиллерийская бригады. Собственно все ВС РБ состоят из: трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, одной спецназа, двух ракетных, пяти артиллерийских, двух зенитно-ракетных бригад Сухопутных войск, трёх авиабаз, пяти зенитно-ракетных и двух радиотехнических бригад ВВС и ПВО. На поле боя может оказаться до 30 тыс. регулярных войск 537 танков, 932 БМП и 333 самоходных ствольных и реактивных артиллерийских систем. На хранении в арсеналах ВС РБ более 1000 танков, около 1600 бронированных машин, и свыше 1100 артиллерийских ствольных и реактивных систем. Кроме того, войска территориальной обороны страны насчитывают около 120 тыс. штыков. Парк боевых самолётов не велик большая часть из имеющихся Миг-29 и Су-25 находятся на хранении или не используются, о состоянии 12 ударно-транспортных вертолётов Ми-24 не известно. Из новых истребителей - в наличии четыре Су-30СМ. На вооружении ПВО: С-300, «Буки», «Осы», «Стрелы-10», «Торы».

Похоже, Беларусь с Польшей и сама справится, при поддержке российской авиации.

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