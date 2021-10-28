Пентагон заявил о намерениях исламистов напасть на Америку и потребовал разрешения бомбить Афганистан

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28 октября 2021, 15:24 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ-запрещено в России) намеренно в пределах шести месяцев атаковать США, использую свои базы в Афганистане. Военное ведомство Соединённых Штатов готово вновь бомбить Афганистан. Об этом заявил, выступая в американском Конгрессе, высокопоставленный чиновник из Пентагона, сообщает издание Washington Times.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал (Colin Kahl) заявил, выступая перед комитетом по делам вооруженных сил Сената, что Афганистан станет глобальным центром исламистских террористических сетей. Из его речи стало известно, что многие американские специалисты по внешней политике считают, что ИГ, «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и другие организации будут процветать в исламском эмирате при власти талибов (запрещены в РФ).

В частности, Кал сказал: «Я думаю, что разведывательное сообщество в настоящее время оценивает, что и ИГ, и «Аль-Каида» имеют намерение проводить внешние операции, в том числе против Соединенных Штатов, но ни одна из них в настоящее время не имеет для этого возможности… Однако такая возможность будет создана террористами из ИГ где-то за шесть или 12 месяцев. Также я думаю, что, по текущим оценкам разведывательного сообщества, «Аль-Каиде» потребуется год или два, чтобы создать этот потенциал». Спецслужбы США считают, что численность боевиков ИГ в Афганистане составляет около 2000.

Желание продолжить войну против Америки формирования «чёрного халифата» продемонстрировали еще 26 августа в ходе эвакуации сил США и их пособников из местного населения. Тогда было убито 13 американских военнослужащих и более 160 мирных жителей Афганистана. США ответили авиаударами по целям ИГ, как утверждает Пентагон. В действительности погибли не боевики «чёрного халифата», а мирная афганская семья, в том числе и 7 детей.

Представители Пентагона настаивают на том, что у них есть возможность наносить удары по террористическим целям «за горизонтом» в Афганистане с помощью беспилотников. Военные указывают, что у них есть договорённости о размещении таковых на территории стран, соседствующих с Афганистаном, где конкретно – не указывается. Это очень занятный вопрос, тем более что провал в переговорах о размещении американских баз центральноазиатскими странами, в том числе и с Узбекистаном, из-за противодействия России.

Если учесть технические характеристики основного ударного дрона США MQ-9 Reaper, то размещение его базы для ударов по Афганистану возможно только в Таджикистане или на севере Индии. Другие страны, включая Пакистан однозначно откажут США в использовании своих территорий для бомбардировок Афганистана, применяя дроны. Но, США в состоянии задействовать свои дальние и стратегические бомбардировщики, которые размещены на базах в Катаре (Эль-Удейд) и на атоле Диего-Гарсия в Индийском океане.

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