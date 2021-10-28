Сергей Богатиков: если бы «Байрактар» создавали в России, он бы не прошел госиспытания по нашим требованиям

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28 октября 2021, 12:23 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Стало известно, что Киргизия намерена закупить турецкие авиа-беспилотники «Байрактар». Россия не намерена закупать эти БПЛА. Гендиректор компании «Кронштадт» заявил, что российские дроны «Орион» превосходят по техническим и боевым возможностям турецкие «Байрактары». Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс» (ИФ).

ИФ цитирует слова гендиректора компании «Кронштадт» Сергея Богатикова: «Сейчас все сравнивают наш «Орион» с турецким «Байрактаром». Но если бы «Байрактар» создавали в России, он бы не прошел госиспытания по нашим требованиям. В нашем «Орионе» мы уверены - он превосходит турецкого коллегу по многим параметрам».

Сравним лётные характеристики этих дронов. «Орион»: полезная нагрузка – 200/250 кг, боевой радиус -250/300 км, крейсерская скорость – 120/200 км-час, практический потолок 7,5/8 км, максимальное время полёта – 24 часа. Набор вооружений Ориона – впечатляет: авиабомбы малого калибра КАБ-20, ФАБ-50, планирующая авиабомба УПАБ-50, самонаводящаяся ракета Х-50. Качество Авионики в открытых источниках не обсуждается.

«Байрактар»: полезная нагрузка 120 кг; крейсерская скорость 130 км-час; практический потолок 8,2 км; боевой радиус 150 км, максимальное время полёта 24 часа. Вооружение: управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением и дальностью пуска 0,5-8 км.; корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L, способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км.

Как мы видим, характеристики в целом сопоставимые, однако эксперты отмечают, что у «Байрактара» система наблюдения имеет оптику с невысоким разрешением. То есть, замаскированную цель этот беспилотник не видит.

Напоминаем, что армия России намерена принять на вооружение несколько перспективных тяжёлых дронов. «Сириус» способен нести полезную нагрузка 450 кг. «Гелиос - РЛД» развивает скорость до 450 км/ч; несёт до 800 кг боеприпасов, его максимальная дальность полёта 3 тыс. км; практический потолок 11 км; максимальное время нахождения в воздухе 30 часов.

С-70 «Охотник»: способен нести боевую нагрузку 2,8/8 т; боевой радиус 3 тыс. км; практический потолок 18 км; максимальная скорость 1000/1400 км-час. «Альтиус»: практический потолок превышает 12 км, полезная нагрузка 1/2 т; крейсерская скорость 150-250 км/ч., продолжительность полёта до 48 час.; максимальная дальность полёта 10 тыс. км.

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