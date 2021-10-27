ТОФ ожидает поступления двух АПЛ проекта 955 «Борей-А» и двух - проекта 885М «Ясень-М»

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27 октября 2021, 18:49

Фото: Соцсети

Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ближайшие годы получат два атомных подводных стратегических крейсера проекта 955 «Борей-А» и две атомных многоцелевых субмарины проекта 885М «Ясень-М». Об этом сообщил ДИМК МО РФ, ссылаясь на слова начальника штаба подводных сил ТОФ контр-адмирала Аркадия Наварского.

НШ подводных сил ТОФ заявил: «Согласно плану вооружения в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырёх подводных лодок - два «Борея» и два «Ясеня». Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях».

Напоминаем, что крейсеры проекта 955 «Борей-А» являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава». Информация о многоцелевых лодках была конкретнее. Стало известно, что ТОФ получит субмарины проекта 885М «Ясень-М» под именами: «Новосибирск» и «Красноярск».

Наварский также сообщил: «Инфраструктура командования подводных сил непрерывно совершенствуется, в том числе с учетом прибытия на Тихоокеанский флот современных атомных подводных лодок. Строительство причальной инфраструктуры продолжается, находится на завершающей стадии. К концу года мы все закончим. Уже причальный фронт полностью готов к приему новых кораблей».

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