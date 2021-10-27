Начштаба подводных сил ТОФ заявил, что российской МБР «Булава» не страшна ни одна из современных систем ПРО

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27 октября 2021, 18:38

Фото: Соцсети

Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» способны обмануть любую систему противоракетной обороны, считает начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский. Об этом сообщает ДИМК МИО РФ.

В частности, контр-адмирал Наварский сказал: «Главные достоинства «Булавы» - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО».

Платформой для размещения МБР Р-30 «Булава» являются подводные атомные крейсеры стратегического назначения (ПАКСН) проекта 955 «Борей».

Напоминаем, что в декабре 2020 года ПАКСН «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота выполнил залповый пуск четырёх ракет «Булава». В этом году ракетный подводный крейсер «Князь Олег» 21 октября в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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