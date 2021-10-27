Подразделение ЗРК С-400 на Камчатке в ходе учений обеспечили ПВО подводных сил Тихоокеанского флота

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27 октября 2021, 18:25

Фото: Соцсети

Дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провел на Камчатке тактические учения по прикрытию подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника, сообщает ДИМК МО РФ.

Командир дивизиона С-400 майор Александр Бурмистров пояснил: «Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» провели зачетное учение по противовоздушной обороне пункта базирования подводных сил ТОФ и выполнили алгоритм действий по отражению воздушного удара условного противника с электронными пусками зенитных управляемых ракет. В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 10 единиц военной техники».

В ходе манёвров дивизион ЗРК С-400 выдвинулся из позиционного района на необорудованный участок в прибрежной зоне Тихого океана. На марше было организованно походное охранение колонны техники, ПВО осуществляли прикрывали Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». На новой боевой позиции зенитный ракетный дивизион С-400 развернул пусковые установки, провёл инженерную подготовку и маскировку.

В Минобороны сообщили, что данная акция является подготовкой к стратегическим командно- штабным учениям «Восток-2022», которые в следующем году станут основным мероприятием боевой подготовки войск (сил) Восточного военного округа.

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