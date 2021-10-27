На аэродроме Иваново-Северный прошли учения по загрузке в самолеты новых боевых машин на платформе П-7
27 октября 2021, 17:39
На аэродроме Иваново-Северный с офицерами Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отрабатывалась оперативная загрузка новых боевых машин десанта БМД-4М и грузов на платформах П-7. Швартовка и загрузка техники осуществлялась в военно-транспортные самолеты Ил-76мд. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
Также в ходе занятия офицерам соединения была продемонстрирована предполетная подготовка десантируемых объектов внутри самолета. Основной целью занятия ставилось повышение практических навыков личного состава в подготовке и загрузке в кратчайшие сроки вооружения, военной и специальной техники в самолеты военно-транспортной авиации.
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