На аэродроме Иваново-Северный прошли учения по загрузке в самолеты новых боевых машин на платформе П-7

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27 октября 2021, 17:39

Фото: Минобороны РФ

На аэродроме Иваново-Северный с офицерами Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отрабатывалась оперативная загрузка новых боевых машин десанта БМД-4М и грузов на платформах П-7. Швартовка и загрузка техники осуществлялась в военно-транспортные самолеты Ил-76мд. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Также в ходе занятия офицерам соединения была продемонстрирована предполетная подготовка десантируемых объектов внутри самолета. Основной целью занятия ставилось повышение практических навыков личного состава в подготовке и загрузке в кратчайшие сроки вооружения, военной и специальной техники в самолеты военно-транспортной авиации.

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