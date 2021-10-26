В Черноморском регионе отмечается активность российских ВВС и военного флота

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26 октября 2021, 16:34

Фото: Соцсети

Патрульной корабль «Дмитрий Рогачёв» прошёл пролив Босфор в западном направлении. Он присоединится к Средиземноморскому отряду кораблей ВМФ РФ. В акватории Чёрного моря прошли учения кораблей ЧФ, а в небе над ним совершила пятичасовой полёт двойка российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Об этом сообщают ДИМК МО РФ и пресс-служба ЮВО.

О походе «Дмитрия Рогачёва» стало известно: «Осуществляется плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где корабль войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации в дальней морской зоне…экипаж корабля совместно с экипажами вертолёта Ка-27 отработал задачи по обеспечению практических полётов, взлётов и посадок на палубу, как на ходу корабля, так и при стоянке на якоре, как в светлое, так и в тёмное время суток».

Ранее в Средиземное море прибыл малый ракетный корабль «Вышний Волочёк». Напоминаем, что в Средиземном море на постоянной основе присутствует российская эскадра, в составе 15 боевых кораблей и судов обеспечения. В первой половине дня во вторник из штаба ЧФ поступило уведомление о проведении тактических учений в экономических водах РФ в Чёрном море и о совместных ракетных стрельбах боевого корабля и сил береговой обороны Крыма. Также сообщается, что два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили многочасовой полет над Черным морем. ДИМК Минобороны РФ извещает: «Продолжительность полета составила около 5 часов… истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа».

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