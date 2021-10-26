Новый комплекс управления артиллерией получили ВС РФ

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26 октября 2021, 16:09

Фото: Соцсети

Вооруженные силы России получили комплекс управления огнём артиллерии, который позволяет быстро обнаруживать противника и давать точное целеуказание артиллерийским расчётам, батареям и дивизионам в автоматическом режиме, сообщил во вторник ДИМК Минобороны РФ.

В частности, отмечено: «Специалистами военного представительства Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа 2021 года принят комплекс автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В181. Комплекс имеет современное программное обеспечение, оснащен новейшими артиллерийскими системами управления огнем, что позволяет в автоматизированном режиме с высокой точностью обнаружить цель, навести на нее орудия и уничтожить».

Вышеописанная система позволяет выполнять огневые задачи, совершать противоогневые манёвры и в кратчайшее время определять и поражать цель последовательно с двух и более огневых позиций с точностью до 10 метров. Комплекс монтируется на двух платформах: унифицированные командно-наблюдательные машины и унифицированные командно-штабные машины. Оборудование обеспечивает полную автоматизацию управления огнем до четырех артиллерийских батарей различного типа. Комплекс управления огнём артиллерии1В181 уже несколько лет стоит на вооружении российской армии.

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