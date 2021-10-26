Корабли ЧФ защитили российский буровые платформы в Чёрном море от нападения условного противника

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26 октября 2021, 12:26

Фото: Соцсети

Отряд кораблей ЧФ провел специальное учение по защите буровых платформ в экономической зоне РФ, в акватории Черного моря. Кроме того, фрегат «Адмирал Григорович» провёл совместные ракетные стрельбы с боевыми расчётами береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПРК) «Бал» и «Утёс» шахтного базирования, которые развёрнуты в горах Крыма, сообщили во вторник в штабе ЧФ.

В штабе Черноморского флота известили: «В ходе учения экипажи малого противолодочного корабля «Суздалец» и ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям».

Так же корабли отработали совместное маневрирование и уничтожение морской мины. Данные учения имеют особую актуальность, поскольку украинские военные катера уже неоднократно пытались приблизиться к российским буровым платформам.

Помимо вышеуказанных учений, прошли совместные ракетные стрельбы фрегата «Адмирал Григорович» и сил береговой обороны Крыма. В штабе ЧФ сообщили: «В ходе учения после запуска ракеты-мишени «Прогресс» из пусковых установок комплекса «Утёс» боевой расчёт противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. Применением зенитного ракетного комплекса «Штиль» воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров» Кроме того, БПРК «Бал» обстреляли корабельной группы условного противника на дальних и ближних рубежах поражения с последующим выполнением нормативов по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок.

По информации ЧФ: «Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Чёрного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота».

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