Спецназ КФл прошёл начальную предподготовку по передвижению по скальному рельефу

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26 октября 2021, 12:03

Фото: Минобороны РФ

В Дагестане военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) прошли базовые занятия по горной подготовке в специализированном учебно-тренировочном комплексе (УТК), оборудованном новейшим скалодромом. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие специального подразделения КФл прошли начальную подготовку альпинистов, предваряющую первые тренировки на естественном скальном рельефе. Бойцов отряда ПДСС обучили передвижению вв6ерх и вниз на стендах, имитирующих скальную поверхность. Кроме того, они научились надевать страховочную систему и привязываться узлом восьмёрка к страховочной верёвке. Также бойцы упражнялись в маркировке верёвки (сматывании её в бухту) и в прочих мелочах, которые им пригодятся для начальных занятий по альпинистской подготовке. На фото видно, что боец мёртвой хваткой руками вцепился в верёвку во время спуска «парашютом» — это ошибка всех новичков, которым предстоит ещё долгий путь в освоении альпинистских премудростей.

Теперь им предстоит научиться передвижению на реальном скальном рельефе, поскольку тренировки на «фанере» не дают даже скудного представления о реальных трудностях, с которыми бойцам ПДСС придётся столкнуться в скалистых горах.

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