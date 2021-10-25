В Финском заливе с острова Кронштадт проведены учебные стрельбы из ПКРК «Бал» по кораблям условного противника

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25 октября 2021, 19:22

Фото: Соцсети

Противокорабельные ракетные комплексы «Бал» сил береговой обороны Балтийского флота (БФ) были задействованы в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Пресс-служба ЗВО информирует: «С ракетчиками на побережье Финского залива проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных. Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов «Бал» отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия. В учебных мероприятиях задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки».

Напоминаем, что мобильные ПКРК «Бал» способны поражать боевые корабли противника на расстоянии свыше 120 км, находясь на закрытых огневых позициях на удалении до 10 км от берега.

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