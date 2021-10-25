В ходе совместных российско-египетских военных учений пройдёт массовое десантирование людей и техники

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25 октября 2021, 19:04

Фото: Соцсети

В ходе активной части совместных российско-египетских военных учений «Защитники дружбы-2021» пройдёт массовое парашютное десантирование личного состава и военной техники. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Министерство обороны РФ.

В частности МО РФ информирует: «В ходе активного этапа совместного учения на площадку приземления «Асваг» будет десантировано более десяти единиц военной техники и грузов, а также свыше 150 военнослужащих двух стран…Ранее российские десантники совместно с группой специального назначения египетских парашютно-десантных войск отработали десантирование на территорию назначенного объекта из самолётов С-135 «Геркулес» и С-295 «Casa» с использованием парашютных систем специального назначения «Арбалет-1»».

Подготовка солдат к десантированию проводилась на учебной базе парашютно-десантного соединения Вооружённых сил (ВС) Египта, в городе Иншас, примерно в 60 километрах от Каира.

От ВДВ России и парашютно-десантных войск ВС Египта в учениях "Защитники дружбы-2021", которые проходят в период с 17 по 29 октября, задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих. А также - самолёты Ил-76МД ВКС России и С-130 "Геркулес", "Каса С-295" и тяжёлые военно-транспортные вертолёты "Чинук" ВВС Египта.

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