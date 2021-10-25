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Столтенберг предпринял попытку зазвать Финляндию в НАТО

, 15:49

Столтенберг предпринял попытку зазвать Финляндию в НАТО
Фото: Соцсети

НАТО открыта для вступления Финляндии в альянс, заявил Йенс Столтенберг на его совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинист. Об этом сообщает EADaily.

Он также упомянул о 5-ой статье Вашингтонского договора, в которой идёт речь о том, что нападение на одну из стран членов НАТО приравнивается к нападению на весь блок. Но, похоже финского лидера такая реклама не убедила. Впрочем, Финляндия, будучи уже (благодаря России) самостоятельным государством, уже оказывалась в стане противников Москвы поддержав нацистскую Германию во Второй мировой войне. Поэтому контакты северо-западного соседа должны насторожить российское военно-политическое руководство. Напоминаем, что Финляндия была частью Российской империи с февраля 1809 по 31 декабря 1917 года.

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