В Таджикистане прошли учения войск стран ОДКБ, а в Италии самолёты ВВС НАТО упражнялись в нанесении ядерных ударов по России

Аргументы Недели → Армия 13+

25 октября 2021, 12:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На южной границе Таджикистана завершились учения сил быстрого реагирования ОДКБ. Корвет и две ДЭПЛ ВМФ РФ совершили межфлотский переход на базы Тихоокеанского флота. Россия испытала боевых роботов, действовавших полностью автономно. ВВС стран НАТО тренировались в нанесении ядерных ударов по российской территории. Работа авиации велась с военных аэродромов, расположенных в Италии. Военные лаборатории США и Британии смоделировали управление боем с применением искусственного интеллекта. Украина получила третью партию военной помощи из США.



В ответ на обострение обстановки в Афганистане, войска РФ и других стран членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из состава Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) провели с 18 по 23 октября учения на юге Таджикистана. В финальной части этих манёвров состоялась операция по уничтожению «бандформирований», попытавшихся прорваться на территорию Таджикистана из сопредельного Афганистана. В манёврах задействовали 4 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.



Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин дал им следующую характеристику:



«Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане… Проведенные учения призваны обезопасить государства-членов ОДКБ от любой террористической угрозы».



В других российских военных округах также продолжились итоговые тактические межвидовые манёвры. В частности, на межвидовом военном полигоне Опук в Крыму, силы (войска) Черноморского флота с приданными подразделениями общевойсковой армии и авиации Южного военного округа (ЮВО) провели двустороннее бригадное тактическое учение по обороне побережья при высадке морского десанта условного противника.



Также стало известно о межфлотском переходе корвета «Гремящий» и двух дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» на базы Тихоокеанского флота (ТОФ) из Балтики в Атлантику, затем по Средиземному морю, далее через Суэцкий канал и Красное море в Индийский океан. По информации ТОФ, 19 октября этот тактический корабельный отряд находился южнее острова Цейлон. Помимо этого, Минобороны сообщило о проведении испытания «демонстрационного образца группировки наземных робототехнических комплексов. Были задействованы пять робототехнических платформ «Маркер» — три на колесном шасси и две на гусеничном». Тесты прошли без участия человека, в автономном режиме. Роботы сами вели разведку противника и местности, выбирали выгодные позиции, реагировали на изменение оперативной обстановки, обменивались информацией между собой и осуществляли целеуказание. В перспективе эту группировку протестируют во взаимодействии беспилотными аппаратами.



На прошедшей неделе Москву посетил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, который провёл две отдельные встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и его первым заместителем - НГШ ВС РФ Валерием Герасимовым. На переговорах речь шла об углублении военного сотрудничества двух стран.



В стане врага также произошло немало нового. С 18 по 23 октября ВВС 14 стран НАТО провели совместные учения под названием Steadfast Noon (Полуденный зной), в которых отрабатывалось применение американского тактического ядерного оружия в войне против России. В маневрах задействовали самолеты F-35A, F-16C, Eurofighter Typhoon, стратегические бомбардировщики В-1В Lancer, летающие танкеры КС-135 и другую авиационную технику. Пилоты европейских государств, не обладающих ядерным оружием, отрабатывали применение американских водородных бомб типа В-61, что является грубым нарушением (со стороны США) Договора о нераспространении ядерного оружия.



Кроме того, исследовательская лаборатория ВВС США провела демонстрацию совместных возможностей американских и британских военных в использовании искусственного интеллекта или современных алгоритмов машинного мышления в управлении наземными войсками в бою. На демонстрации был смоделирован сценарий, в котором основное внимание уделялось тому, как Великобритания и США могут сотрудничать и совместно использовать возможности ИИ для управления войсками и их всесторонним обеспечением. Издание ITPro конкретизирует: «Некоторые из представленных технологий включали карты моделей Великобритании, которые позволяют командиру быстро понимать, оценивать обстановку и выбирать подходящие модели машинного мышления для организации действий и управления боем, а также поддержки своих войск».



Также стало известно, что на Украину прибыл военно-транспортный борт ВВС США с третьей партией американской военной помощи стоимостью 60 млн долл. для нужд ВСУ. По информации, распространённой новостным агентством «Интерфакс Украина», на этот раз армия Незалежной получила боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и кое-что другое.





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