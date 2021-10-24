Истребители 6-ой воздушной армии ЗВО сошлись в учебном бою в небе над Карелией

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24 октября 2021, 18:25

Фото: Соцсети

Над Карелией экипажи истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в ходе выполнения учебно- боевых задач отработали ведение воздушных боёв. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей поколения 4++ Су-35С отработали самостоятельный поиск условного воздушного противника с выполнением электронных пусков ракет класса «воздух-воздух» и фотострельбы авиационным пушечным вооружением по самолётам условного противника.

Лётчики, кроме того, отработали приёмы выхода из ближнего боя с элементами сложного пилотажа. Каждый из экипажей действовал в роли как атакующей, так и обороняющейся стороны. Воздушные дуэли проходили на малых и средних высотах, на дистанции до 500 м.

Эксперты указывают на разительное превосходство многоцелевых истребителей Су-35С в маневренности над самолётами ведущих военных держав мира. Отмечается, что российские самолёты поколения 4++ в этом плане также значительно превосходят американские истребители пятого поколения F-35 и F-22.

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