НАТО тренируется в применении тактического ядерного оружия против России

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24 октября 2021, 15:09 Военный эксперт Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

С 18 по 23 октября на Южном фланге НАТО проходили учения 14 стран блока под названием Steadfast Noon (Полуденный зной), в которых отрабатывалось применение американского тактического ядерного оружия в войне против России. В учениях принимала участие авиация Североатлантического альянса способная нести ядерное оружие. Это самолеты F-35A, F-16C, Eurofighter Typhoon, стратегические бомбардировщики В-1В Lancer, летающие танкеры КС-135 и другая авиационная техника.

По времени учения Steadfast Noon совпали с визитом министра обороны США Ллойда Остина в Грузию, на Украину и в Румынию. Во время посещения Киева Остин открыто заявил о цели своего вояжа – сдержать Россию, ложно обвинив ее в войне на Донбассе и аннексии Крыма. Его поддержала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 22 октября в Брюсселе во время саммита глав военных ведомств стран НАТО в эфире радио Deutschlandfun она заявила, что целью блока является сдерживание России в Прибалтике и в Черноморском бассейне с помощью оружия, в том числе ядерного. В ходе учений Steadfast Noon пилоты НАТО тренировались реально применять атомное оружие по целям находящимся на территории России.

На сегодняшний день авиационные ядерные бомбы типа В-61 разной модификации хранятся на авиационных базах в Бельгии (Кляйне-Брогель), Италии (Авиано), Нидерландах (Волкель), Турции (Инджирлик) и ФРГ (Бюхель). По данным зарубежных СМИ на американских базах в этих странах находится около 200 ядерных бомб общей мощностью 18 мегатонн в тротиловом эквиваленте. В этом году в учениях Steadfast Noon основные действия развернулись на Южном фланге НАТО – на двух базах в Италии – Геди и Авиано, а также на базе в Германии в Бюхеле, федеральная земля Рейнланд-Пфальц.

Не так давно США завершили модернизацию своих водородных бомб. Появилась новая модификация – В61-12. Пентагон уже выделил на доработку более ранних моделей 10 млрд. долл. В новой бомбе предусматривается возможность устанавливать различные типы боевой части мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн в зависимости от типа цели. Надо сказать, что на Хиросиму американцы в свое время сбросили атомную бомбу мощностью 20 килотонн. Так что 50 килотонн вполне хватит для того, чтобы уничтожить небольшой город.

Еще одна важная особенность бомбы В61-12– новая хвостовая часть. Благодаря ей бомба может планировать на дальность до 30 км и наводиться на цель по данным спутниковой системы GPS с высокой точностью. Кроме того, это упрощает сам процесс бомбометания. Если раньше бомбу сбрасывали с большой высоты без коррекции траектории в полете, то теперь эту проблему удалось решить.

Старые версии бомбы требовали от пилотов специальной подготовки. После падения на цель бомба срабатывала. В результате термоядерного взрыва возникала мощная ударная волна, которая могла уничтожить сам самолет-носитель. Поэтому приходилось использовать бомбу на парашюте либо взрыватель с замедлителем, чтобы летчики могли отлететь подальше от эпицентра ядерного взрыва. Теперь этого больше не требуется. За время планирования бомбы на расстояние 30 км у экипажа появляется дополнительное время покинуть опасную зону. Система GPS позволяет корректировать планирующий полет бомбы точно в цель. Если объект имеет небольшие размеры и относится к разряду особо важных (например, командный пункт), то предусмотрена возможность установить в бомбу боеголовку меньшей мощности и с задержкой срабатывания взрывателя, что позволит ей проникнуть в землю на большую глубину и там уже произвести смертоносные разрушения.

Во время учений Steadfast Noon натовских летчиков тренировали американские пилоты. Бомбометание проводилось с помощью болванок соответствующего размера и веса. А вот непосредственная подготовка бомб к применению, их программирование, загрузка в бомбовые отсеки самолетов отрабатывалась вначале на габаритно-весовых макетах, а затем уже на реальных изделиях. По плану учений основные тренировки проходили на севере Италии на авиабазе Геди и в Германии на авиабазе в Бюхеле, федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Немецкое агентство DPA пишет, что в Бюхеле находится 20 американских ядерных бомб типа B61 разной модификации. Их наличие представляет собой наивысшую опасность для Германии. Использование реальных бомб В61 пусть под контролем американских специалистов всегда чревато серьезными последствиями. Где гарантия, что не будет допущена какая-то непоправимая ошибка? Да, на всех потенциально опасных ракетах и бомбах существует сразу несколько ступеней предохранения, так называемая «защита от дурака». Но все случайные ситуации предусмотреть невозможно.

В 60-70-е годы ХХ века американские стратегические бомбардировщики В-52 летали вдоль границ Советского Союза по программе «Гигантское копье» и «Хромированный купол». В их бомболюках находились реальные водородные бомбы. За время полетов произошло несколько крупных авиакатастроф связанных с крушением самолетов и потерей ядерных бомб. Среди них катастрофа в Северной Каролине (1961 г.), катастрофа возле деревни Паломарес (Испания, 1966 г.), на авиабазе Туле (Гренландия, 1968 г.), на авиабазе Grand Forks в Северной Дакоте (США, 1980 г.). Часть из ядерных боеприпасов разбилась о землю, вызвав серьезное загрязнение окружающей среды. Одна из бомб утонула и ее нашли почти через три месяца в море. В общей сложности за последние полвека произошло более 50 серьезных инцидентов с американским ядерным оружием. Поэтому опасность проводимых блоком НАТО учений с реальными тактическими ядерными боеприпасами крайне велика.

Вызывает большое удивление позиция германских «зеленых». Они гневно негодуют против «Северного потока-2», но не замечают того, как на территории Италии и ФРГ военные США проводят учения с реальными водородными бомбами.

Много вопросов возникает и к Западной общественности. Ведь на время проведения учений такие страны как Германия и Италия фактически превратились в ядерные державы. Это является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и опять же борцы с мнимой Российской угрозой и «зеленые» закрывают на это глаза.

В Брюсселе не задумываются над тем, что в случае применения ядерного оружия против России наша страна в соответствии с опубликованной военной доктриной нанесет ответно-встречный ядерный удар, который приведет к гибели Западной цивилизации.

Американские ученые из Национального центра атмосферных исследований, Рутгерского университета и других научно-исследовательских организаций буквально на днях подготовили доклад, который был опубликован в «Journal of Geophysical Research: Atmospheres». Проведенное ими компьютерное моделирование основывается на современной климатической модели. Специалисты-климатологи смоделировали ядерные взрывы разной мощности. Все они приводили к мощному выбросу в атмосферу аэрозолей, углерода и оксида азота. В результате серьезно нарушался озоновый слой.

Ультрафиолетовые лучи в смертельных для всего живого дозах обрушивались на Землю. Возникшие многочисленные пожары приводили к загрязнению атмосферы и резкому изменению климата. По данным американских специалистов относительно небольшой ядерный конфликт между Индией и Пакистаном приведет к тому, что в воздух попадет 5 миллионов тонн сажи. Озоновый слой истощится на 25%, и восстановиться он сможет только через 12 лет. Также было смоделировано применение ядерного оружия между Россией и США. В этом случае в воздухе окажется 150 млн. тонн сажи. Как следствие, озоновый слой Земли сократится на 75% и на его восстановление потребуется 15 лет.

Американские климатологи делают вывод, что последствия применения ядерного оружия окажутся намного страшнее, чем это предполагалось ранее.

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