У НАТО появилась ещё одна военная база в Прибалтике

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24 октября 2021, 12:59

Фото: Соцсети

Североатлантический блок модернизировал и ввёл в эксплуатацию военный аэродром Лиелварде в Латвии. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на Interfax.ru.

База Лиелварде была создана в 1970 году в интересах ВВС МО СССР и была одной из крупнейших в Прибалтике. Она расположена к юго-востоку от Риги. Теперь командование ВВС НАТО извещает: «Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях… Истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки».

Кроме этой базы функционируют ещё две: в Эмари в Эстонии и Зокняй в Литве. В ближайшее время в Лиелварде перебросят истребители F-16 ВВС Дании для участия в воздушном патруле НАТО над Прибалтикой. На авиабазе помимо истребителей будут также размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.

Невольно задаёшь себе вопрос, как Москва умудрилась без войны отдать врагу столь обширные и важные в стратегическом отношении территории, которые сейчас НАТО использует в военных целях, против неё.

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