Российская военная база в Таджикистане в этом году обновит парк танков

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24 октября 2021, 11:10

Фото: Соцсети

В российскую 201-ую военную базу в Таджикистане до конца текущего года прибудет 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Об этом сообщил в воскресенье журналистам её начальник штаба полковник Евгений Охрименко, информирует ДИМК МО РФ.

В частности, НШ сказал: «В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники.

До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций». По сути, будет обновлён танковый батальон.

Ранее, база уже получила модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд» калибра 12,7-мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили «Линза», машины и оборудование служб тылового и технического обеспечения.

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