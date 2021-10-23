Завершившиеся манёвры стран ОДКБ в Таджикистане почему-то велись не в горах, а на равнине

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23 октября 2021, 14:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В ответ на обострение обстановки в Афганистане войска РФ и других стран членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из состава Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) провели учения на юге Таджикистана. В финальной части этих манёвров состоялась операция по уничтожению «бандформирований», попытавшихся прорваться на территорию Таджикистана из сопредельного Афганистана.

Данное мероприятие стало финальным в совместных учениях объединённых войск России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В ходе манёвров использовалась новаторская тактика в применении сил и средств в бою. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Стоит всё же упомянуть, что при ведении боевых действий в горах необходимо использовать их особенности себе во благо и для поражения противника (и не допустить обратного). Однако среди победных реляций об успехе прошедших учений об этом ни слова не сказано. Можно сделать вывод, что сами завершившиеся манёвры не совсем соответствовали ожидаемой перспективе - возможной войне с бандитами в горах.

Практическая часть маневров проводилась на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, в 20 км от таджикско-афганской границы. В финале объединённые силы в ходе войсковой операции разгромили банду террористов, пытавшихся прорваться на территорию Таджикистана через южную границу из сопредельного государства. В штабе учений сообщили: «В начале операции пара самолетов Л-39 ВВС Таджикистана, а также российский самолет-разведчик Су-24МР провели воздушную разведку местности и обнаружили колонны «боевиков», стремительно пересекающих границу со стороны Афганистана. Для препятствия их дальнейшему продвижению на вертолетах Ми-8 осуществлена высадка групп спецназначения ВС РФ и Таджикистана, которые обеспечили выдвижение первого эшелона Коллективных сил».

Таджикские и российские артиллеристы, прикрывавшие действия пехоты, вели огонь по боевикам передвигавшимся на бронированных машинах способом, получившим наименование «слоеный пирог». Против беспилотных летательных аппаратов бандитов (БПЛА) использовались ПЗРК «Верба» и ЗУ-23. По бронетехнике работали расчёты ПТРК, живая сила противника уничтожалась огнём из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ-А. В ходе действий российские военные применили комплекс РЭБ «Борисоглебск-2».

Чтобы не допустить обходной манёвр неприятеля был высажен белорусско-казахский десант с применением двух транспортных вертолётов и под прикрытием двух пар геликоптеров Ми-24. Эта группа выполнила роль заслона.

Когда боевики попались в «капкан» и их заперли в блокированном районе в бой были введены подразделения второго эшелона КСОР, состоящего из подразделений войск России, Таджикистана и Киргизии. С воздуха их прикрывали вертолеты Ми-24, применившие тактический прием «вертолетная карусель» (отработанный в Сирии). Также были использованы штурмовики Су-25, стрелявшие по неприятелю неуправляемыми авиационными ракетами С-8КОМ. Боевиков добивали белорусские военнослужащими огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме этого, задачи блокирования и освобождения населенного пункта от условных боевиков отработали спецподразделение «Альфа» совместно с отрядом милиции особого назначения Таджикистана. В завершение практических действий российские и белорусские десантники вступили в бой с отходящим «противником», блокировав его отход в направлении государственной границы.

Напоминаем, что учения «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие» начались 18 и завершились 23 октября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство – 2021». В них задействовали 4 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин дал им следующую характеристику: «Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане… Проведенные учения призваны обезопасить государства-членов ОДКБ от любой террористической угрозы».

Однако, бросается в глаза, что полигон Харб-Майдон – это участок равнинной местности в окружении гор. И практическая часть учений, по сути, отрабатывалась на равнине. То есть, войска не получили нужных им навыков ведения боевых действий именно в горах, на специфическом рельефе, где огонь ведётся не по горизонтали, а вверх или вниз. Перемещение сил и средств в горах также идёт верх или вниз, по узким проходам. Бронетехника и грузовики могут передвигаться только по дорогам, обустройство которых требует больших усилий и длительного времени. Нет понимания, как будут наши командиры выбирать место для позиций на горном рельефе. Маневр и ведение боя в горах значительно отличается от равнинной войны. Например, колонну бронетехники, идущей по серпантину в горах, можно уничтожить, вызвав обильный камнепад (или мощную снежную лавину), направленный на этот серпантин. Также, не стоит атаковать в лоб противника, занявшего оборону над средней и мелкой осыпью. Применение артиллерии и авиации в горах также имеет своё радикальное отличие от равнинной тактики. И это касается работы служб тыла и обеспечения боя. Правда если рассматривать вышеописанные учения объединённых войск стран ОДКБ как демонстрацию силы, а не подготовку к реальной войне – тогда, видимо, можно говорить о полном успехе этих манёвров.

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