РПКСН «Князь Олег» проекта 955 «Борей» запустил МБР «Булава» из Баренцева моря на Камчатку

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21 октября 2021, 21:00

Фото: Соцсети

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) 4-го поколения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Об этом сообщает ДИМК МО РФ. Все имитаторы боеголовок достигли целей.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава» был произведён из акватории Баренцева моря, из подводного положения по цели, размещённой на полигоне Кура, на Камчатке. Данная МБР после старта должна преодолеть около 7000 км, чтобы поразить мишень, расположенную на вышеуказанном полигоне с минимальным отклонением. По этому поводу ДИМК МО РФ уточняет: «По подтверждённым данным объективного контроля боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район».

МБР Р-30 «Булава» способна нести от 6 до 10 боеголовок мощностью от 100 до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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