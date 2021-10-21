Ученые 27 Научного центра ВС РФ разрабатывают лекарственные и активные биологические вещества, для лечения коронавируса

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21 октября 2021, 20:34

Фото: Соцсети

27 Научный центр получил новый лабораторный корпус, оснащённый передовым оборудованием, он позволит военным ученым использовать новые методики для изучения новых заболеваний и разработки препаратов против них, сообщает ДИМК МО РФ, ссылаюсь на слова министра обороны России Сергея Шойгу.

В частности глава военного ведомства сказал: «Нам надо было построить самые современные, самые эффективные, соответствующее всем международным стандартам лабораторные корпуса, центры здесь работают высококлассные специалисты, надо было создать им соответствующие условия…Мы сделали серьёзный большой шаг вперёд, особенно в условиях пандемии, когда у нас появляются новые возможности для разработки новых методик, новых препаратов, исследования новых угроз, новых вирусов, новых заболеваний, это главное».

Глава военного ведомства проинспектировал новые лаборатории биохимических исследований и химико-аналитического контроля. Он также осмотрел административные здания центра и общежитие.

Из слов начальника войск РХБ защиты Игоря Кириллова стало известно, что лаборатория центра признана одной из лучших в мире. Здесь будут идти не только исследования различных веществ (каких не уточняется, по понятным причинам), но и другие работы, связанные с синтезом (чего – не сообщается). Она же займётся созданием стандартов и занесением их в электронную базу.

Ученые 27 Научного центра разрабатывают лекарственные и активные биологические вещества, для лечению различных стадий коронавируса. Одно из таких уже готово, центр начал её регистрацию.

"Используется новый подход, оборудование высочайшего класса, высочайшего уровня ... Это делается, но на том уровне, который здесь, я думаю не делает никто", - сказал Кириллов.

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