Минобороны создало новую систему безопасности полётов для своей авиации и готово поделиться оной с другими ведомствами

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21 октября 2021, 20:31

Фото: Соцсети

Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с работой системы обмена информацией по безопасности полетов всех типов летательных аппаратов Вооруженных сил РФ. Российское военное ведомство готово создать общий центр безопасности полётов, которым будет пользоваться и Белоруссия. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

Служба безопасности полетов авиации ВС РФ выработана новая система, способная оперативно доводить информацию об авиационных событиях и обеспечивать поддержку принятия решений руководящего состава по выявленным опасным факторам.

В неё загружена база авиационных событий и большое количество аналитических и профилактических материалов по безопасности полетов государственной авиации, выпущенных с 2000 года. Теперь изданные типографским способом материалы доступны в формате электронных документов.

Система может получить статус межведомственной. Сейчас идёт работа по подключению к ней органов безопасности полетов федеральных органов исполнительной власти.

Планируется, что к системе подключат Управление Вооруженных сил по регулированию деятельности государственной авиации Белоруссии. Такое решение было принято по результатам прошедшей в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Как рассказал Шойгу его заместитель Тимур Иванов, система расположена в полностью автономном здании в Москве. Оно было построено военными строителями менее чем за год. Помимо программно-аппаратного пункта управления, в здании расположены лабораторные помещения, спортивные залы.

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