По распоряжению Верховного Главнокомандующего Вооружённые силы РФ окажут помощь субъектам Федерации в борьбе с пандемией

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21 октября 2021, 19:55

Фото: Соцсети

Владимир Путин поставил задачу главе военного ведомства РФ Сергею Шойгу оказать помощь субъектам РФ в обеспечении гражданских больниц жидким кислородом. В четверг уже была осуществлена передача большого количества этого газа Республике Башкортостан, Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.

ДИМК МО ФР сообщает: «По указанию Президента Российской Федерации В.В. Путина, в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране, обусловленной коронавирусной инфекцией, Министром обороны Российской Федерации генералом армии С.К. Шойгу поставлена задача командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь субъектам Российской Федерации в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов».

Медицинским учреждениям 14 субъектов Российской Федерации уже передано из воинских частей 240,834 тонны сжиженного кислорода.

21 октября 2021г. осуществляется передача еще 27 тонн сжиженного кислорода семи субъектам Российской Федерации: Республике Башкортостан, а также Волгоградской, Кировской, Московской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям.

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