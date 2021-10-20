НАТО увеличивает силы у границ РФ и Белоруссии, Москва и Минск готовят новую военную доктрину

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20 октября 2021, 15:44

Фото: Соцсети

На совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии, которая прошла в среду, говорили об наращивании Североатлантическим альянсом военной инфраструктуры в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии. Также было отмечено, что военно-политическая обстановка продолжает осложняться. Новая Военная доктрина Союзного государства РФ и Белоруссии будет утверждена в ближайшее время. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В частности, глава российского военного ведомства сказал: «Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск … Так, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединённых Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются ёмкость портовой и аэродромной инфраструктур… В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы «Иджис Эшор». При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты «Томагавк» и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном».

Из слов Шойгу также стало известно, что «численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое - с 25 до 40 тысяч военнослужащих».

В ходе коллегии присутствующие обсудили актуальные вопросы взаимодействия оборонных ведомств России и Белоруссии. Также речь шла об активизации работы США по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе».

В том числе идёт процесс интегрирования ядерного тактического оружия, конкретно бомб типа В61 с самолётами европейского и американского производства, состоящими на вооружении неядерных стран членов НАТО. Что являет прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Было отмечено, что за последнее время НАТО на 30% нарастило число полётов разведывательной, стратегической и тактической авиации вблизи границ РФ.

Российский военный министр подчеркнул: «Ежегодно у западной границы Союзного государства проводится более 30 учений, сценарий которых основывается на вооружённом противоборстве с Россией. Всё чаще к ним привлекаются страны, не входящие в Альянс - Грузия, Украина, Швеция и Финляндия. Для проведения манёвров стали активнее использоваться территории стран Балтии, Польши, акватория Балтийского моря».

Шойгу также заявил: «Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера… Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства».

Высшее командования двух стран перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнёрства, разработанной на пятилетний период.

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