Военно-инженерная служба Армии США стремится создать умные минные поля

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20 октября 2021, 14:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Военные инженеры Сухопутных войск США ищут новые способы установки мин на поле боя с помощью артиллерии, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или наземных роботов. Об этом сообщает специализированное издание Army Times.

Начальник военно-инженерной службы Армии (Сухопутных войск) США генерал-лейтенант Скотт Спеллмон считает, что приоритет в войне будущего будет отдаваться управляемым минам, интегрированным в единую сеть минно-взрывных заграждений.

Таким образом, способ и конфигурация минирования местности позволят организовывать их применение в соответствии с действиями своих войск, а командование сможет контролировать темп боя.

Методы минирования рассматриваются как те, что уже наработаны: с использованием ствольной и реактивной артиллерии, вертолётов и самолётов; так и новаторские – с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и робототехники.

Сетевые наземные мины следующего поколения — это система Standoff Activated Volcano System и Common Anti-Vehicle Munition, которые должны быть портативными, простыми в установке, иметь различные по мощности заряды, а также - иметь системы управления, контроля и самодеактивации.

Судя по всему, каждая мина или фугас, также получат датчики пространственного позиционирования, что облегчит управление минными полями в ходе боя в целом. По сути, новый тип умных минно-взрывных заграждений возьмёт на себя задачи полевой артиллерии с расширенными функциями. При необходимости пропустить через них свои войска будет применяться функция деактивации, так же помощью этих систем можно будет ставить заградительный огонь, создавать огневой вал или участок тотального уничтожения всего живого, напоминающий участок сосредоточенного огня артиллерии. Такая сеть минирования будет хороша не только при ведении активной, маневренной обороны. В наступлении умное минирование в тылу противника, по сути, будет означать окружение его наземных сил. Дальнейшее направление движения неприятеля при его отходе будет регулироваться наступающей стороной. То есть, появится возможность не просто предсказывать действие противника, а моделировать его в режиме настоящего времени, а это упростит выполнение задач по преследованию и окончательному разгрому неприятеля.

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