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Разведывательная морская авиация США на Дальнем Востоке провела ротацию беспилотников MQ-4C Triton

, 12:59 , Специальный корреспондент

Разведывательная морская авиация США на Дальнем Востоке провела ротацию беспилотников MQ-4C Triton
Фото: Соцсети

Согласно информации, опубликованной ВМС США, две беспилотные авиационные платформы MQ-4C Triton, из состава беспилотной патрульной эскадрильей (VUP) 19, вылетели из военно-морского комплекса Мисава в Японии и вернулись на базу ВВС Андерсен на Гуаме после ротации. Об этом сообщил портал NAVY Recognition. Данный тип разведывательной авиации, в частности, ведёт наблюдение за кораблями Тихоокеанского флота РФ.

Два тяжёлых беспилотника MQ-4C Triton продолжат работу из места своего постоянного размещения на крупнейшей региональной базе ВВС США «Андерсен» на острове Гуам, чтобы обеспечить морское наблюдение и постоянную разведку в интересах 7-го флота ВМС США и региональных союзников Америки.

Воздушная разведка ВВС и ВМС США использует авиационные платформы MQ-4C Triton совместно с многоцелевыми морскими патрульными и разведывательными самолётами P-8A Poseidon, что являются неотъемлемой частью морской стратегии Пентагона. «Тритоны» уже тем хороши, что ими можно рисковать при необходимости добыть ценные разведывательные данные.

Triton – это первый высотный беспилотный самолет с длительным сроком эксплуатации, который может выполнять постоянные задачи по наблюдению и разведке (ISR) в интересах ВМС США и хорошо дополняет P-8. Воено-морское командование Америки использует «Тритонов» в пяти крупных регионах по всему миру.

Фюзеляж MQ-4C Triton представляет собой алюминиевую полумонококовую конструкцию, а V-образное оперение, гондола двигателя и кормовая часть фюзеляжа изготовлены из композитных материалов. Он имеет длину 14,5 м, высоту 4,7 м и размах крыла 39,9 м. Он несёт максимальную полезную нагрузку 1452 кг, в фюзеляже и полезную нагрузку 1089 кг на внешних подвесках. MQ-4C Triton может летать на максимальной высоте 18 300 м. Его полная взлетная масса составляет 14 628 кг. Его максимальная дальность полета без дозаправки составляет 18 427 км, а продолжительность полета - 30 часов. Он может развивать максимальную скорость 575 км в час.

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