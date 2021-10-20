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В Чёрном море ДЭПЛ «Великий Новгород» условно обстреляла «Калибрами» корабли условного противника

, 12:27

В Чёрном море ДЭПЛ «Великий Новгород» условно обстреляла «Калибрами» корабли условного противника
Фото: Соцсети

Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) провела учение в открытом море, а ходе которого отработала нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника. Об этом сообщил Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (Севастополь).

В рамках межвидовых двустороннем тактических учений войск и Черноморского флота Южного военного округа (ЮВО) подводники провели электронные пуски крылатых ракет «Калибр» подводного базирования. Роль противника выполняли надводные корабли ЧФ: СПК и МРК.

По плану манёвров субмарина вышла из места базирования в Новороссийске на морской полигон боевой подготовки, где экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных кораблей условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблем при всплытии в надводное положение, а также по борьбе за живучесть.

В ныне проходящих в ЮВО манёврах участвуют все с объединения и соединения ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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