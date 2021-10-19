На встрече глав МО РФ и Генштаба ВС Ирана обсуждалось углубление военного сотрудничества двух стран

Аргументы Недели → Армия 13+

19 октября 2021, 15:15

Фото: Соцсети

Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к развитию всесторонних отношений с Ираном в том числе в военной области, в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. В свою очередь начальник Генштаба ВС Ирана, поблагодарил российского военного министра и в его лице Россию за помощь во вступлении в ШОС, отметил эффективность союзнического сотрудничества сторон в Сирии. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В ходе встречи Сергей Шойгу сказал: «Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений. У нас есть, что обсудить о дальнейших шагах по работе на этом направлении. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений».

Российский военный министр отметил вклад Ирана в борьбе с терроризмом в Сирии, очертил возможности сторон в купировании угроз, исходящих из Афганистана. В первую очередь речь идёт об инфильтрации формирований ИГ (запрещено в РФ) на территории сопредельных стран и о наркотрафике, а также о поддержке беженцев.

Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери в свою очередь поблагодарил Шойгу и российское руководство за поддержку при вступлении Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Отметил эффективность сотрудничества сторон в Сирии, позволившее сохранить это государство и восстановить боеспособность его армии. Он так же указал на общность интересов Москвы и Тегерана в афганской проблематике. Отдельно остановился на том, что иранские службы в прошлом году конфисковали порядка 1 тыс. 200 т. наркотических средств на своей границе. И эти наркотики, по его словам, направлялись в другие страны мира.

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