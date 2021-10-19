Военные исследователи из США и Британии разрабатывают системы искусственного интеллекта для ведения войны

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19 октября 2021, 14:48

Фото: Соцсети

Исследовательская лаборатория ВВС США провела демонстрацию совместных возможностей американских и британских военных в использовании искусственного интеллекта или современных алгоритмов машинного мышления в управлении наземными войсками в бою. Материал об этом был размещён на сайте портала ITPro.

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) работает в тесном сотрудничестве с Лабораторией оборонной науки и технологий (Dstl) Великобритании с декабря 2020 года над разработкой систем искусственного интеллекта (ИИ) для управления силами и средствами в военных действиях. Программа работ рассчитана на четыре года.

Первый проект сотрудничества был продемонстрирован на совместных виртуальных мероприятиях в Нью-Йорке и Солсбери (Великобритания). Он отличался интегрированной системой с возможностью обмена данными и алгоритмами через общую платформу получения информации, принятия решения, организации боевых действий и управления войсками, и службами обеспечения. Утверждается, что платформа способна к широкому применению возможностей искусственного интеллекта.

Это было первое из серии мероприятий, которые будут организованы сторонами, участвующими в проекте, подписавшими Соглашение о партнерстве в области боевого использования искусственного интеллекта (AAIC).

Сотрудник DEVCOM (департамент развития) армии США доктор Роберт Садовски пояснил ситуацию: «Мы стремимся интегрировать возможности робототехники и автономных систем в истребители…Достижения в автономности сделают наши формирования более боеспособными и готовыми к выполнению задач, обеспечивая при этом защиту наших войск и повышенную летальность в рядах противника на поле боя».

На демонстрации был смоделирован сценарий, в котором основное внимание уделялось тому, как Великобритания и США могут сотрудничать и совместно использовать возможности ИИ для управления войсками и их поддержки. Если обе страны работают в смежных областях, они смогут «плотно» обмениваться данными и алгоритмами ИИ в ходе боевых действий.

Издание ITPro конкретизирует: «Некоторые из представленных технологий включали карты моделей Великобритании, которые позволяют командиру быстро понимать, оценивать обстановку и выбирать подходящие модели машинного мышления для организации действий и управления боем, а также поддержки своих войск».

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