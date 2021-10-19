В России тестируют полностью автономных боевых роботов

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19 октября 2021, 12:24

Фото: Соцсети

В России провели полигонные испытания ударных роботов «Маркер», которые действовали в автономной группе без участия человека. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник уточнил, что проводятся испытания «демонстрационного образца группировки наземных робототехнических комплексов. В группе были задействованы пять робототехнических платформ «Маркер» — три на колесном шасси и две на гусеничном».

Тесты идут без участия человека в автономном режиме. Роботы сами ведут разведку противника и местности, выбирают выгодные позиции, реагируют на изменение оперативной обстановки ведут обмен информацией между собой и осуществляют целеуказание. В перспективе эту группировку протестируют во взаимодействии беспилотными аппаратами.

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