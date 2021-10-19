Силы ЧФ, общевойсковой армии и авиации ЮВО отразили высадку десанта условного противника на берег Крыма

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19 октября 2021, 11:54

Фото: Соцсети

На межвидовом военном полигоне Опук в Крыму, силы (войска) Черноморского флота с приданными подразделениями общевойсковой армии и авиации Южного военного округа (ЮВО) провели двустороннее бригадное тактическое учение по обороне побережья при высадке морского десанта условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В ходе двусторонних манёвров подразделения морской пехоты ЧФ на БТР-82А под прикрытием авиации и кораблей ЧФ произвели высадку с боем на берег из БДК, с последующим занятием плацдарма для дальнейшего наступления.

Обороняющаяся сторона ответила контрдействиями фронтовых бомбардировщиков Су-34, огнём артиллерии и ракетных комплексов. Условно огонь вёлся по кораблям и десанту.

Пресс-служба также информирует: «На завершающем этапе участники учения отработали действия по смене огневых позиций, перегруппировку ракетных, артиллерийских и танковых подразделений под прикрытием аэрозольной маскировки».

В маневрах задействовано около 8 тыс. штыков, до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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