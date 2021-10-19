Новые ракеты БПРК «Бал» способны долететь до Босфора

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19 октября 2021, 11:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Новая ракета берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПРК) «Бал» во время испытаний пролетела более 500 км, она способна уничтожать и сухопутные объекты противника. Об этом пишет портал EADaily, ссылаясь на информацию ТАСС. Применительно к Чёрному морю - новая ракета БПРК «Бал» при залпе с территории Крыма сможет добивать до Стамбула.



Источник в российском ОПК сообщил агентству ТАСС: «Проведенные на одном из флотов испытания ново й ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле». По сути, боевые возможности БПРК «Бал» приближены к характеристикам БПРК «Бастион», который оснащён ракетами П-800 «Оникс», способными преодолевать расстояние более чем 600км.

Ранее, в период кризиса в отношениях Турции и России в 2015 году военный эксперт, полковник в отставке Олег Владыкин отмечал, что возможности БПРК «Бастион», таковы, что он в состоянии топить турецкие военные корабли в проливе Босфор и в Мраморном море. В настоящее время и новые ракеты БПРК «Бал» могут уничтожать корабли и военные объекты НАТО практически в любой точке акватории и побережья Чёрного моря.

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