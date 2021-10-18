Войска стран ОДКБ учатся воевать с бандитами в горах Таджикистана, жаль, что прошлый опыт войск НКВД СССР не берётся в расчёт

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18 октября 2021, 19:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На учениях армий государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане задействовано более 100 артиллерийских систем и ракетных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В штабе ЦВО сообщают: «Создана совместная группировка ракетных войск и артиллерии, в которую входят два реактивных артиллерийских и самоходный гаубичный дивизион из состава 201-й военной базы Центрального военного округа, а также артиллерийские подразделения Республики Таджикистан. На вооружении группировки – российские реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», 152-мм самоходные гаубицы «Акация» и 122-мм «Гвоздика», противотанковый ракетный комплекс «Корнет», 120-мм минометный комплекс 2С12 «Сани»».

Практические эпизоды отрабатываются на полигонах Харб-Майдон и Момирак. Здесь дивизионы ствольной и реактивной артиллерии отработают задачи по постановке заградительного, сосредоточенного огня и огневого вала. Все направлено на уничтожение живой силы и техники, подавление долговременных огневых точек и пунктов управления условного противника. На завершающем этапе российские военнослужащие совместно с союзниками отработают действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований (НВФ), вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.

Справедливости ради стоит отметить, что блокирование и уничтожение НВФ, а также борьба с ДРГ и ДРФ условного противника исторически являются задачами воск Росгвардии, как правопреемника Внутренних войск МВД СССР. Именно эти войска вели борьбу с басмачеством в Средней Азии в тридцатые годы и с националистическим подпольем на Западной Украине и в Прибалтике в послевоенное время. В архивах сохранились серьёзные наработки по данной тематике, в том числе выраженные в научно-военных трудах. Например, на эту тему была написана великолепная и очень содержательная диссертация генерал-майора Вадима Васильевича Барсукова, которая сохраняет свою актуальность и по сей день.

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