Москва и Тегеран идут на сближение отношений, и это не может не волновать Запад

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18 октября 2021, 18:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Москве прошли переговоры начальников Генштабов Вооружённых сил РФ и Ирана. НГШ ВС РФ -первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов принимал коллегу в своём ведомстве в понедельник. Стороны отметили, что их позиции совпадают по большинству ключевых проблем глобальной и региональной повестки. Об этом сообщаем ДИМК Минобороны РФ. Сближение Ирана и России усиливает новое построение миропорядка, где запад уже не будет играть ключевую роль.

«Российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться. Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, наши контакты остаются достаточно интенсивными», - отметил Валерий Герасимов в ходе встречи. Мохаммад Хосейн Багери в свою очередь заявил: «В последние годы наше двустороннее сотрудничество неуклонно расширяется. Однако, у нас есть возможности для ещё большего расширения наших отношения».

Стоит отметить, что союзнические отношения России и Ирана нашли подтверждение в Сирии. Москва идёт на сближение с Ираном, что усиливает альтернативное мироустройство, в котором Западу не будет предоставлена возможность исполнять роль диктатора. Главным образом своё доминирование в мире утратят США.

В настоящее время идёт построение так называемого Нового великого шёлкового пути (НВШП), который свяжет мощный промышленный потенциал восточной и юго-восточной Азии с рынками Старого света. Китай уже начал инвестиционную программу в Иране, согласно которой Пекин вложит в течение 25 лет сумму эквивалентную 400 млрд долл. в развитие транспортной системы Исламской республики. Проще говоря Иран станет ключевой частью в южной ветви НВШП. Как известно для северной ветви есть соглашения меду Китаем и Россией.

Кроме того, для России есть серьёзная угроза со стороны Турции, стремящейся к созданию нового великого тюркского государства или союза тюркских государств, которое политологи окрестили Тураном. А это является реальной угрозой для территориальной целостности России. В данном контексте также стоит учитывать, что Турция является членом НАТО. То есть, эта угроза носит серьезное экзистенциальное значения для нашей страны. США не так просто сквозь пальцы смотрит на выкрутасы Анкары. У Вашингтона на счёт Турции – далеко идущие цели. Тегеран – главный региональный противник Анкары, Москве остаётся в данном случае действовать по принципу: враг моего врага - мой друг. Тем более, что в последнее время между Россией и Ираном складываются дружественные отношения на фоне общности по многим проблемам геополитического плана. Именно в этом ключе стоит оценивать заявления начальников Генштабов ВС Росси и Ирана.

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