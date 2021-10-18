В Сербии завершились совместные военные учения «Славянский щит – 2021»
18 октября 2021, 17:06
Объединённая российско-сербская группировка сил ПВО успешно выполнила задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве информировали: «В ходе несения боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в сложной помеховой обстановке успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив учебными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели».
Раннее в Сербии состоялись совместные полёты российских, сербских и смешанных российско-сербских экипажей на фронтовых истребителях с отработкой огневых задач.
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