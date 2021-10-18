Аргументы Недели Армия 13+

В Сербии завершились совместные военные учения «Славянский щит – 2021»

, 17:06

В Сербии завершились совместные военные учения «Славянский щит – 2021»
Фото: Соцсети

Объединённая российско-сербская группировка сил ПВО успешно выполнила задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском военном ведомстве информировали: «В ходе несения боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО в сложной помеховой обстановке успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив учебными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели».

Раннее в Сербии состоялись совместные полёты российских, сербских и смешанных российско-сербских экипажей на фронтовых истребителях с отработкой огневых задач.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Экономика

Политика

Экономика