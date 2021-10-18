«Военные» итоги недели: совместным учениям России и Китая пытался помешать американский эсминец

Аргументы Недели → Армия 13+

18 октября 2021, 12:47 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Финальные тактические учения этого года проходят во всех военных округах ВС РФ. В 11 регионах страны начались сборы с контрактниками армейского резерва БАРС. Совместным российско-китайским военно-морским учениям попытался помешать американский эсминец. В восточной Европе планируется ротация американских войск. Ударная корабельная группа ВМС США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» завершила переход из персидского залива в Японию.



Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) на полигоне в Курской области провели электронные пуски ракет. На полигоне в Ленинградской области дивизионы зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 6-ой армии ВВС и ПВО Западного военного округа проводили электронные пуски зенитных управляемых ракет, способных поражать гиперзвуковые летящие цели. В сообщении МО РФ, в частности, указывается, что расчёты С-400 «отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и гиперзвуковых целей». Согласно данным размещенным на сайте МО РФ: «Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе - гиперзвуковых, на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полёта не более 4,8 км/с». Стоит отметить, что С-400 способен поражать цели, имеющие скорость более половины первой космической для Земли. То есть, эта зенитная ракетная система способна уничтожать объекты, летящие со скоростью, превышающей 14 чисел Маха.



Напоминаем, что самый вероятный противник России - США - до сих пор не имеет на вооружении гиперзвуковых боеприпасов, а Москва уже обзавелась средствами для борьбы с ними. Также, дивизионы соединения береговой обороны Войск и сил на Северо-востоке России были подняты по учебной тревоге и вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для проведения зачётного тактического учения.



На Черноморском флоте (ЧФ) началась командно-штабная тренировка по управлению силами при приведении их в высшие степени готовности и взаимодействие соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове. Кроме того, экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей при стоянке на незащищенном рейде. В командно-штабной тренировке задействованы органы военного управления флота, Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации и ПВО ЧФ. Экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, базирующиеся в порту города Тартус, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) кораблей при стоянке на незащищенном рейде.



На минувшей неделе в Курской, Владимирской, Воронежской, Ленинградской, Белгородской, Смоленской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Калининградской и Рязанской областях, а также в Республике Карелия начались месячные сборы подразделений боевого армейского резерва страны Боевого армейского резерва страны (БАРС). В частности, поступила информация о том, что в регионах дислокации соединений и войсковых частей ЗВО сформированы подразделения сил территориальной обороны, которые стали частью БАРС. Пресс-служба ЗВО подчёркивает: «В ходе сборов на военных полигонах резервисты пройдут обучение в обеспечении охраны и обороны стратегически важных объектов, а также применению современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении ЗВО. Для проживания резервистов развернуты автономные полевые лагеря с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом».



Напоминаем, что во всех военных округах страны в настоящее время проводится работа по отбору граждан в БАРС. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте резервистам достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. За трое суток занятий офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант – солдат – до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат – до 25 тыс. рублей.



В Японском море в период с 14 по 17 октября прошли совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2021». Военно-морской флот России на нём представлен боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблём «Адмирал Пантелеев», корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Воздушная составляющая манёвров насчитывает 12 самолётов и вертолётов Морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК. Во время учений эсминец Chafee ВМС США попытался пройти к месту их проведения, но был вытеснен российским противолодочным кораблём «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России в нейтральные воды.



В стане врагов также происходят некоторые изменения. Стало известно, что командование Сухопутных войск США направляет советников и бригаду боевых вертолетов в Восточную Европу для усиления союзников по НАТО, поскольку Вашингтон не видит ослабления напряженности в отношениях между Россией и ее западными соседями. Подразделения из 4-й бригады содействия силам безопасности, базирующейся в Форт-Карсон, штат Колорадо, и бригады боевой авиации 1-й кавалерийской дивизии из Форт-Худ, штат Техас, будут отправлены в Европу этой осенью в рамках многонациональной операции Atlantic Resolve.



Кроме того, командование 7-го флота ВМС США сообщило, что авианосец ВМС США USS Ronald Reagan (класса «Нимиц») и сопровождающая его ударная группа вернулась в японский порт Йокосука 16 октября. Таким образом завершён их межфлотский переход из зоны ответственности 5-го флота (где авианосец и его группа выполняла боевые задачи в течение пяти месяцев) на главную базу 7-го флота в Японии.





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