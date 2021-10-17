На Международной выставке оружия презентовали армейское тактико-стрелковое многоборье

Аргументы Недели → Армия 13+

17 октября 2021, 16:45 Анатолий Жильцов

Фото: Соцсети

В Москве прошла Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021. В рамках деловой программы представители Федерации армейской тактической стрельбы в России (ФАТСР) рассказали о новом военно-прикладном виде спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье».

Член Президиума ФАТСР Александр Шлычков познакомил гостей выставки с армейском тактико-стрелковом многоборьем. «Этот вид спорта включает в свои упражнения – огневую подготовку, элементы рукопашного боя, метание ножа и сапёрной лопатки, оказание первой помощи, тактические задачи. Среди дисциплин - «дистанция - 1 человек», «дистанция - 2 человека», «дистанция - группа». Спортсмены работают как индивидуально, так и в группе», - отметил Александр Шлычков.

По его словам, у занимающихся этим видом спорта формируется, прежде всего, культура безопасного обращения с любым оружием. «Кроме того, у спортсмена психологически развиваются устойчивые навыки и умения, связанные с самообладанием, выдержкой, внимательностью, способностью к коммуникациям и оценке оперативной обстановки», - добавил Александр Шлычков.

Член Президиума ФАТСР Александр Шлычков также принял участие в экспертной дискуссии «Традиции и современность: воспитание молодёжи и подготовка кадров для оборонно-спортивной работы». Он выступил с докладом об актуальных проблемах работы с допризывной молодёжью и инновационной методики «Система Золотой Треугольник».

«Система образована для минимизации временных затрат по освоению прикладных двигательных навыков, создания адекватных экстремальной ситуации рефлексов, формирующих устойчивую модель поведения. Это позволит подавить атаки агрессора в кратчайшее время и с минимально возможными потерями», - пояснил Александр Шлычков.

Международная выставка оружия и товаров для охоты объединила на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из разных сфер.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости