США шокированы тем, что китайская гиперзвуковая ракета облетела всю планету, перед тем как поразить цель
17 октября 2021, 11:57
Стало известно об испытании Китаем гиперзвуковой ракеты, которая является носителем ядерного заряда и способна облететь всю планету для достижения цели. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на публикацию в газете Financial Times.
Британское издание Financial Times основываясь на данных источников в американской разведке сообщило об испытаниях китайской гиперзвуковой ракеты, прошедших ещё в августе. Американцев поразили технические характеристики китайского гиперзвукового планирующего блока, способного нести ядерные боеголовки. В разведсообществе США отметили, что такое оружие может атаковать Америку с южного направление, которое практически не прикрыто системой ПРО.
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