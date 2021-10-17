Десантники России и Египта приступили к тактическим учениям «Защитники дружбы-21»

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17 октября 2021, 11:30

Фото: Соцсети

Совместные тактические учения российского и египетского воздушного десанта пройдут в Египте с 17 по 29 октября. Практические действия развернутся в пустынной местности. Объединённые силы отработают блокирование и ликвидацию незаконных вооружённых формирований. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ (ДИМК МО РФ).

В учениях «Защитники дружбы-2021» задействованы более 500 штыков из десантных войск России и Египта. Из состава Новороссийского горного соединения ВДВ выделено для участия в этих манёврах 6 боевых машин десанта БМД-2, 4 самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76МД и около сотни бойцов.

По плану: отработка десантирования в пустыне около 10 единиц военной техники и 150 бойцов, блокирование вооружённых формирований террористов с их последующей ликвидацией, проведение рейдов с целью перекрытия каналов снабжения террористических групп.

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