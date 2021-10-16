Ударная авианосная группа во главе с USS Ronald Reagan (класса «Нимиц») завершила межфлотский переход в состав 7-го флота ВМС США

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16 октября 2021, 15:48 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Авианосец ВМС США USS Ronald Reagan (класса «Нимиц») и сопровождающая его ударная группа вернулась в японский порт Йокосука 16 октября. Таким образом завершён их межфлотский переход из зоны ответственности 5-го флота (где авианосец и его группа выполняла боевые задачи в течение пяти месяцев) на главную базу 7-го флота в Японии. Об этом сообщает командование 7-го флота ВМС США.

Авианосная ударная группа провела комплексные операции в море вместе с ударной группой Великобритании во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth (R 08), а также с Iwo Jima Amphibious Ready Group (IWOARG) и 24-м экспедиционным отрядом морской пехоты в Аденском заливе, также участвовала в нескольких мероприятиях по обеспечению оперативной совместимости и двусторонних мероприятиях, включая операции с французским фрегатом FS Languedoc (D 653), фрегатом ВМС Пакистана PNS Alamgir (F 260) и фрегатом ВМС Германии FGS Bayern (F 217).

Находясь в зоне ответственности 5-го флота США, «Рональд Рейган» поддерживал военно-морские операции при выводе сил США и коалиции из Афганистана. Действуя как оперативная группа №50 в 5-м флоте, поддержал оперативную группу 58 в сентябре, способствуя безопасному транзиту более 7000 граждан США эвакуированных из Афганистана.

Ударная группа вернулась в зону ответственности 7-го флота США ещё 17 сентября. Перед тем, как продолжить путь в Японию она провела демонстрацию силы и участвовала в манёврах совместно с другой авианосной ударной группой, возглавляемой USS Carl Vinson (CVN 70) и с британской авианосной ударной группой во главе с HMS Queen Elizabeth (R08) CSG 21, при участии кораблей ВМС Сил Самообороны Японии, возглавляемых вертолетным эсминцем типа Hyuga JS Ise. (DDH 182). Там была создана союзная группировка из 17 кораблей ВМС шести стран и более 15 000 моряков.

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