Ераносян: американский эсминец провёл демонстрацию в заливе Петра Великого ради Японии, так и ради Тайваня

Аргументы Недели → Армия 13+

16 октября 2021, 15:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Эсминец Chafee ВМС США был вытеснен из российских территориальных вод. Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота России выдавил нарушителя в нейтральные воды. Тихоокеанское командование ВМС США отрицает, что американский боевой корабль практически вошёл в российские территориальные воды. Военный эксперт Владимир Ераносян дал свой комментарий случившемуся специально для газеты «Аргументы Недели».

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян пояснил, что вход в залив Петра Великого шире, чем 24 мили, поэтому американцы нагло пытаются использовать эту лазейку для прохода в залив, якобы в целях защиты свободы навигации. На деле это осуществляется для проведения демонстраций силы, чтобы поддержать морально своих союзников Японию и Тайвань. Недавняя провокация эсминца Chafee ВМС США подтверждает данное мнение эксперта.

На этот раз американский корабль пытался приблизиться к району проведения совместных учений ВМФ России и ВМС КНР, то есть янки вознамерились «одним выстрелом убить двух зайцев». Поясняем, предположительная цель этой акции - русским намекнуть на поддержку со стороны США притязаний Японии на Курильские острова, а китайцам намекнуть на поддержку американцами Тайваня.

Владимир Ераносян подчеркнул, что не прошло двух недель после недавно высказанной новоиспечённым японским премьер-министром Фумио Кисида идеи о том, что суверенитет Токио распространяется на южные Курильские острова, и американцы лихо подыграли своим японским союзникам. Дело чуть было не дошло до столкновения американского эсминца и российского большого противолодочного корабля. Штаты идут на такие выкрутасы ради демонстрации своей силы не России, а своему союзнику. Напоминаем, что на Японских островах расположено несколько баз ВМС и ВВС США, американский воинский контингент в этой стране превышает 47 тыс. штыков.

Кстати, провокация эта не единичная, ранее сюда же нанёс визит другой эсминец класса «Арли Бёрк». Вопрос - до какой крайности могут дойти американцы в этих своих экзерсисах? У всех на слуху слова российского президента о том, что из-за одного потопленного эсминца третья мировая война не начнётся. Значит задача стоит не в провоцировании ядерного конфликта, а создании условий для наращивания санкционного экономического давления на Москву? То есть, Вашингтон и его союзники намерены нарастить свои усилия именно в гибридной войне против России?

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