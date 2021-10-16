Черноморский флот проведёт учения в открытом море

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16 октября 2021, 13:34

Фото: Соцсети

Отряд кораблей Черноморского флота проведёт на следующей неделе учения по противовоздушной обороне с боевой стрельбой. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию Минобороны РФ.

Военное ведомство РФ уведомило: «В ходе двустороннего учения отряд кораблей ЧФ отработает действия по отражению зенитными средствами ракетного удара условного противника…боевые расчёты ракетного комплекса шахтного базирования «Утёс» из состава береговой ракетной бригады ЧФ выполнят запуск ракеты-мишени «Прогресс»».

Задача по ПВО отряда кораблей будет возложена на фрегат «Адмирал Григорович», который используя своё вооружение возьмёт ракету на сопровождение и уничтожит из зенитного ракетного комплекса.

Поясняем, ракета-мишень «Прогресс» будет запущена на расстояние до 300 км и высоту до 1000 м». БРК «Утес» развёрнут в крымских горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря в защищенных подземных сооружениях. После того, как Крым вошел в состав России, к концу 2016 года его боеспособность была восстановлена. В современном состоянии «Утес» оснащён модернизированной крылатой противокорабельной ракетой П-35, боевая часть которой весил до 1000 кг.

В штабе ЧФ уточнили: «В настоящее время объект, обеспечивающий поражение морских целей на удалении порядка 300 км, способен эффективно действовать в связке с береговым мобильным ракетным комплексом «Бастион» и береговым ракетным комплексом «Бал», которые состоят на вооружении береговой ракетной бригады Черноморского флота».

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