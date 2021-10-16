ТОФ проведёт ракетные стрельбы в заливе Петра Великого

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16 октября 2021, 13:16

Фото: Соцсети

Ракетные катера Приморской флотилии проведут стрельбы крылатыми ракетами в заливе Петра Великого. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России.

Стрельбы сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Москит» по целям, имитирующим корабли условного противника пройдут 20-21 октября. Данная ПКР предназначена для поражения надводных кораблей и транспортов из состава корабельных групп, отдельных ракетных катеров, кораблей на воздушной подушке, и на подводных крыльях в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Основной особенностью ПКР является оснащение ее прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), обеспечивающим длительный полет на дальность 120 км на предельной малой высоте 20 м с постоянной сверхзвуковой скоростью 2800 км/ч.

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